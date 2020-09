சினிமா செய்திகள்

பின்னணி பாடகர் எஸ்.பி.பாலசுப்பிரமணியம் பூரண உடல்நலத்துடன் குணமடைந்து வர பிரார்த்திக்கிறேன்; பாலிவுட் நடிகர் சல்மான்கான் + "||" + Playback Singer SB Balasubramaniam I pray to be healed with perfect health; Bollywood actor Salman Khan

