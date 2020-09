தேசிய செய்திகள்

புதுச்சேரியில் 5 பேரில் ஒருவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு; ஜிப்மர் மருத்துவமனை ஆய்வில் தகவல் + "||" + Corona infection affects one in 5 in Pondicherry; Jipmer Hospital study

