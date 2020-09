தேசிய செய்திகள்

பீகார் சட்டசபை தேர்தல் அக்டோபர் 28, நவம்பர் 3, 7 ஆகிய தேதிகளில் 3 கட்டங்களாக நடைபெறும்; தலைமை தேர்தல் ஆணையாளர் அறிவிப்பு + "||" + Bihar Assembly elections will be held on October 28, November 3, 7 in 3 phases; CEC Notice

பீகார் சட்டசபை தேர்தல் அக்டோபர் 28, நவம்பர் 3, 7 ஆகிய தேதிகளில் 3 கட்டங்களாக நடைபெறும்; தலைமை தேர்தல் ஆணையாளர் அறிவிப்பு