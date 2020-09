உலக செய்திகள்

சீனாவுடனான எல்லை பிரச்சினையை ‘ஐ.நா.வில் விவாதிக்க மாட்டோம்’ இந்தியா அறிவிப்பு + "||" + India announces 'we will not discuss border issue with China at UN'

சீனாவுடனான எல்லை பிரச்சினையை ‘ஐ.நா.வில் விவாதிக்க மாட்டோம்’ இந்தியா அறிவிப்பு