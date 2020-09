தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவின் தினசரி பரிசோதனை எண்ணிக்கை 15 லட்சத்தை நெருங்கியது மேலும் 86 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா உறுதி + "||" + The number of daily inspections in India is close to 15 lakh

இந்தியாவின் தினசரி பரிசோதனை எண்ணிக்கை 15 லட்சத்தை நெருங்கியது மேலும் 86 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா உறுதி