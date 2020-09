மாநில செய்திகள்

சென்னையில் 43 போலீஸ் நிலையங்களில் சட்டம்-ஒழுங்கு இன்ஸ்பெக்டர்கள் மாற்றம் 10 பேருக்கு காத்திருப்போர் பட்டியல் + "||" + Change of law and order inspectors in 43 police stations in Chennai

சென்னையில் 43 போலீஸ் நிலையங்களில் சட்டம்-ஒழுங்கு இன்ஸ்பெக்டர்கள் மாற்றம் 10 பேருக்கு காத்திருப்போர் பட்டியல்