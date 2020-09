தேசிய செய்திகள்

நண்பர் மகிந்த ராஜபக்சே அவர்களுடன் உரையாடியதில் பெருமகிழ்வடைகின்றேன் - பிரதமர் மோடி தமிழில் டுவீட் + "||" + I am pleased that Rajapaksa spoke to them - Prime Minister Modi

