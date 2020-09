முன்னாள் மத்திய மந்திரி ஜஸ்வந்த் சிங் மறைவு: ராஜ்நாத் சிங் இரங்கல்

புதுடெல்லி,

முன்னாள் மத்திய மந்திரியும், பா.ஜனதா மூத்த தலைவருமான ஜஸ்வந்த் சிங் (82) இன்று காலமானார். முன்னதாக உடல்நலக்குறைவால் டெல்லி ராணுவ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஜஸ்வந்த் சிங், சிகிச்சை பலனின்றி இன்று உயிரிழந்தார்.

கடந்த 2014-ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட ஜஸ்வந்த் சிங் தொடர்ந்து மருத்துவமனையில் அவ்வப்போது சிகிச்சை பெற்று வந்தார். கடந்த ஜூன் மாதம் மீண்டும் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு ராணுவ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். உடலில் பல்வேறு உறுப்புகள் செயலிழந்த நிலையில் தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், ஜஸ்வந்த் சிங் இன்று உயிரிழந்தார்.

இந்நிலையில் முன்னாள் மத்திய மந்திரி ஜஸ்வந்த் சிங் மறைவுக்கு பாதுகாப்புத்துறை மந்திரி ராஜ்நாத் சிங் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது டுவிட்டரில், “முன்னாள் மத்திய மந்திரியான ஜஸ்வந்த் சிங் அறிவுசார்ந்த திறனாலும், நாட்டிற்காக ஆற்றிய சேவையாலும் என்றும் நினைவுகூறத்தக்கவர். ராஜஸ்தானில் பா.ஜனதாவை வலுப்படுத்தியதில் மிகப்பெரிய பங்கு வகித்தவர் ஜஸ்வந்த் சிங். அவரை இழந்து வாடும் குடும்பத்தாருக்கும், ஆதரவாளர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கல்.ஓம் சாந்தி”' என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

முன்னாள் ராணுவ அதிகாரியான ஜஸ்வந்த் சிங், பா.ஜனதாவைத் தோற்றுவித்தவர்களில் குறிப்பிடத்தக்க தலைவராக விளங்கினார். ஜஸ்வந்த் சிங், முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாய் ஆட்சியில் மத்திய நிதி-மந்திரி, வெளியுறவு, பாதுகாப்புத்துறை மந்திரியாகப் பணியாற்றிய அனுபவம் கொண்டவர்.

Shri Jaswant Singh ji would be remembered for his intellectual capabilities and stellar record in service to the nation. He also played a key role in strengthening the BJP in Rajasthan. Condolences to his family and supporters in this sad hour. Om Shanti.