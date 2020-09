தேசிய செய்திகள்

வில்லுப்பாட்டு முறை தமிழகத்தில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது: 'மன்-கீ-பாத்' நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பேச்சு + "||" + Villupattu is very popular in Tamil Nadu: Prime Minister Modi's speech at the 'Man-Ki-Baat' event

வில்லுப்பாட்டு முறை தமிழகத்தில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது: 'மன்-கீ-பாத்' நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பேச்சு