கிரிக்கெட்

ஐபிஎல் கிரிக்கெட்: 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி வெற்றி + "||" + Rajasthan Royals beat Kings XI Punjab by 4 wickets in ninth match of #IPL2020 at Sharjah Cricket Stadium.

ஐபிஎல் கிரிக்கெட்: 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி வெற்றி