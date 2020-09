தேசிய செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ், காற்றில் பயணிக்குமா? விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு + "||" + Does the corona virus travel through the air? Scientists study

கொரோனா வைரஸ், காற்றில் பயணிக்குமா? விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு