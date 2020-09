தேசிய செய்திகள்

தேர்தல் ஆணையத்துக்கு லஞ்சம் கொடுக்க முயன்ற வழக்கு; சுகேஷ் சந்திரசேகருக்கு இடைக்கால ஜாமீன் + "||" + attempted bribery to the Election Commission case; Sukesh Chandrasekhar gets Interim bail

தேர்தல் ஆணையத்துக்கு லஞ்சம் கொடுக்க முயன்ற வழக்கு; சுகேஷ் சந்திரசேகருக்கு இடைக்கால ஜாமீன்