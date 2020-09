தேசிய செய்திகள்

2 ஜி வழக்கை விரைவாக விசாரிக்க கோரி சிபிஐ, அமலாக்கத் துறை தாக்கல் செய்த மனுக்கள் ஏற்பு

Delhi High Court allows plea of CBI and ED seeking early hearing on their appeal against the acquittal of all accused in 2G spectrum allocation scam case.

