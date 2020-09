மாநில செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கோமுகி அணையிலிருந்து அக்.1ஆம் தேதி முதல் தண்ணீர் திறக்க முதலமைச்சர் பழனிசாமி உத்தரவு + "||" + From Kallakurichi District Gomukhi Dam From Oct. 1 Chief Minister Palanisamy orders to open water

