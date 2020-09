தேசிய செய்திகள்

குஜராத்தில் மிதமான நிலநடுக்கம்- ரிக்டர் அளவில் 4.1 ஆக பதிவு + "||" + An earthquake of 4.1 magnitude on the Richter Scale occurred at 3:49pm today in Rajkot, Gujarat: Institute of Seismological Research

