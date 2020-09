தேசிய செய்திகள்

தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள தொகுதிகளுக்கு இப்போது இடைத்தேர்தல் இல்லை; தேர்தல் கமிஷன் அறிவிப்பு + "||" + There are no byelections now for vacant constituencies in Tamil Nadu; Election Commission Notice

தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள தொகுதிகளுக்கு இப்போது இடைத்தேர்தல் இல்லை; தேர்தல் கமிஷன் அறிவிப்பு