உலக செய்திகள்

பிரான்சு தலைநகர் பாரிஸில் திடீரென எழுந்த பெரும் சத்தத்தால் பதற்றம் + "||" + Major blast heard all over #Paris and nearby suburbs, source unclear: Reuters

