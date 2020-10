மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி சோதனை முயற்சியை துவங்கியிருக்கிறோம் - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் + "||" + In TamilNadu We have begun the corona vaccine testing effort Minister Vijayabaskar

தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி சோதனை முயற்சியை துவங்கியிருக்கிறோம் - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்