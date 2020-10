உலக செய்திகள்

பாபர் மசூதி இடிப்பு வழக்கில் தீர்ப்பு: பாகிஸ்தான் கண்டனம் + "||" + Pak condemns Babri verdict as media gives prominent coverage to Indian court's ruling

பாபர் மசூதி இடிப்பு வழக்கில் தீர்ப்பு: பாகிஸ்தான் கண்டனம்