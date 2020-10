கிரிக்கெட்

ஐபிஎல் கிரிக்கெட்: 37 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை வீழ்த்தி கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி வெற்றி + "||" + Kolkata Knight Riders win by 37 runs against Rajasthan Royals in Match 12 of IPL2020 at Dubai International Cricket Stadium in UAE.

