‘நான் நலமுடன் இருக்கிறேன்’ வாழ்த்திய அனைவருக்கும் நன்றி - வெங்கையா நாயுடு டுவிட்டர் பதிவு + "||" + Vice President of India I am taking all necessary steps to combat the virus as per medical advice. I am indeed touched by your warm good wishes

