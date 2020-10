சினிமா செய்திகள்

நடிகர் விஷால் நடித்துள்ள ‘சக்ரா’ படத்தை ஓ.டி.டி.யில் வெளியிட தடை இல்லை + "||" + There is no ban on releasing the film ‘Chakra’ on ODT

