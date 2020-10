தேசிய செய்திகள்

குற்றச்சாட்டுக்கு போதிய ஆதாரம் இல்லை பாபர் மசூதி இடிப்பு வழக்கில் அத்வானி உள்பட அனைவரும் விடுதலைசி.பி.ஐ. சிறப்பு கோர்ட்டு பரபரப்பு தீர்ப்பு + "||" + Special CBI Court observed that the 1992 Babri Masjid demolition was not pre-planned

குற்றச்சாட்டுக்கு போதிய ஆதாரம் இல்லை பாபர் மசூதி இடிப்பு வழக்கில் அத்வானி உள்பட அனைவரும் விடுதலைசி.பி.ஐ. சிறப்பு கோர்ட்டு பரபரப்பு தீர்ப்பு