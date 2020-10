மாநில செய்திகள்

மெட்ரோ ரெயிலில் செப்டம்பர் 7 முதல் நேற்று வரை 3.60 லட்சம் பயணிகள் பயணம் - மெட்ரோ ரெயில் நிறுவனம் தகவல் + "||" + On the metro train 3.60 lakh passengers traveled from September 7 to yesterday Metro Rail Company Information

