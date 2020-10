தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேச மாநிலம் ஹத்ராஸ்க்கு நடைபயணமாக சென்ற ராகுல்காந்தி கைது + "||" + RahulGandhi being roughed up by Uttar Pradesh police at Yamuna Expressway,

உத்தரபிரதேச மாநிலம் ஹத்ராஸ்க்கு நடைபயணமாக சென்ற ராகுல்காந்தி கைது