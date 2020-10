தேசிய செய்திகள்

இமாசல பிரதேசத்தில் உலகின் மிக நீளமான சுரங்கப்பாதை: அக்டோபர் 3-ம் தேதி பிரதமர் மோடி திறந்து வைக்கிறார் + "||" + PM Narendra Modi io inaugurate Atal Tunnel at Rohtang in Himachal Pradesh at 10 AM on 3rd Oct.

