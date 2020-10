தேசிய செய்திகள்

காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் அகமது படேலுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + Congress senior leader Ahmed Patel has been confirmed to have a corona infection

