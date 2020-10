தேசிய செய்திகள்

குவைத் மன்னர் மறைவையொட்டி அக்டோபர் 4-ம் தேதி தேசிய கொடி அரைக் கம்பத்தில் பறக்க விடப்படும் - உள்துறை அமைச்சகம் + "||" + Ministry of Home Affairs (MHA) announces one-day state mourning on Sunday, October 4, 2020 in honour of Sheikh Sabah al-Ahmed al-Jaber al-Sabah, Amir of State of Kuwait.

