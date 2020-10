தேசிய செய்திகள்

ஆந்திராவில் இன்று ஒரேநாளில் 7,297 பேர் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்துள்ளனர் + "||" + Andhra Pradesh reported 6,751 new #COVID19 cases, 7,297 recoveries & 41 deaths in the last 24 hours,State Health Department

