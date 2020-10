தேசிய செய்திகள்

ஜனாதிபதி, பிரதமர் பயன்படுத்தும் பிரத்யேக விமானம் இந்தியா வந்தடைந்தது + "||" + PM’s new special aircraft, equipped with missile defence systems, lands in Delhi

ஜனாதிபதி, பிரதமர் பயன்படுத்தும் பிரத்யேக விமானம் இந்தியா வந்தடைந்தது