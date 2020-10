தேசிய செய்திகள்

ஜல் ஜீவன் மிஷன் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் - ஊராட்சி தலைவர்களுக்கு பிரதமர் மோடி கடிதம் + "||" + PM Narendra Modi has written to Village Sarpanchs and Gram Pradhans to continue their efforts to implement Jal Jeevan Mission in villages

ஜல் ஜீவன் மிஷன் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் - ஊராட்சி தலைவர்களுக்கு பிரதமர் மோடி கடிதம்