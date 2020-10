கிரிக்கெட்

ஐபிஎல் கிரிக்கெட்: பஞ்சாப் அணிக்கு 192 ரன்களை வெற்றி இலக்காக நிர்ணையித்தது மும்பை இந்தியன்ஸ் + "||" + Mumbai Indians score 191 in 20 overs against King XI Punjab in the 13th #IPL2020

ஐபிஎல் கிரிக்கெட்: பஞ்சாப் அணிக்கு 192 ரன்களை வெற்றி இலக்காக நிர்ணையித்தது மும்பை இந்தியன்ஸ்