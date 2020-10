தேசிய செய்திகள்

கற்பழிக்கப்பட்ட பெண் பலியான விவகாரம்; தடையை மீறி குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூற சென்ற ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா கைது + "||" + The case of a raped female victim; Rahul Gandhi and Priyanka arrested for violating the ban

கற்பழிக்கப்பட்ட பெண் பலியான விவகாரம்; தடையை மீறி குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூற சென்ற ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா கைது