தேசிய செய்திகள்

கூட்டு பலாத்காரத்தால் இளம்பெண்கள் பலி;உத்தரபிரதேசத்தில் ஜனாதிபதி ஆட்சியை அமல்படுத்த மாயாவதி வலியுறுத்தல் + "||" + Teenagers killed by gang rape; Mayawati urges implementation of presidential rule in Uttar Pradesh

கூட்டு பலாத்காரத்தால் இளம்பெண்கள் பலி;உத்தரபிரதேசத்தில் ஜனாதிபதி ஆட்சியை அமல்படுத்த மாயாவதி வலியுறுத்தல்