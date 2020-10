தேசிய செய்திகள்

மகாத்மா காந்தியின் பிறந்தநாளையொட்டி அவரது நினைவிடத்தில் பிரதமர் மோடி மலர்தூவி மரியாதை + "||" + Delhi: Prime Minister Narendra Modi pays tribute to #MahatmaGandhi at Raj Ghat, on his birth anniversary today.

