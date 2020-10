தேசிய செய்திகள்

தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த், அவரது மனைவி பிரேமலதா இன்று டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்படுகின்றனர்- தனியார் மருத்துவமனை + "||" + Vijaykanth and his wife Premalatha are being discharged today- Hospital

