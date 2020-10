தேசிய செய்திகள்

அடல் சுரங்கப்பாதை நாளை திறப்பு: பாதுகாப்பு மந்திரி ராஜ்நாத் சிங் இன்று பார்வையிட்டார் + "||" + Defence Minister Rajnath Singh today visited the ‘Atal Tunnel, Rohtang’ along with Himachal Pradesh Chief Minister Jairam Thakur

