மாநில செய்திகள்

முதலமைச்சர் பழனிசாமி, துணை முதலமைச்சர் பன்னீர் செல்வம் இருவரும் ராமர் லட்சுமணன் போல் உள்ளார்கள் - அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் + "||" + Chief Minister Palanisamy, Deputy Chief Minister Panneer Selvam Both are like Ram Lakshmanan Minister RP Udayakumar

