மாநில செய்திகள்

தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த், அவரது மனைவி பிரேமலதா இன்று டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டு வீடு திரும்பினர் + "||" + DMDK Chairman Vijayakant and his wife Premalatha Discharged today and returned home

தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த், அவரது மனைவி பிரேமலதா இன்று டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டு வீடு திரும்பினர்