தேசிய செய்திகள்

ஹாத்ராஸ் சம்பவம்:காவல் கண்காணிப்பாளர், துணை கண்காணிப்பாளர், காவல் ஆய்வாளர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் இடைநீக்கம் - முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் அதிரடி உத்தரவு + "||" + In the Hathras case, UP Chief Minister Yogi Adityanath has directed to suspend the SP, DSP, Inspector and some others officials

ஹாத்ராஸ் சம்பவம்:காவல் கண்காணிப்பாளர், துணை கண்காணிப்பாளர், காவல் ஆய்வாளர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் இடைநீக்கம் - முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் அதிரடி உத்தரவு