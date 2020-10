கிரிக்கெட்

தொடர் தோல்வி- அணுகுமுறையில் மாற்றம் தேவை: டோனி ஒப்புதல் + "||" + May be we are getting too relaxed: MS Dhoni admits need to change approach as CSK lose 3 consecutive games

தொடர் தோல்வி- அணுகுமுறையில் மாற்றம் தேவை: டோனி ஒப்புதல்