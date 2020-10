தேசிய செய்திகள்

வங்கி மாதத் தவணை விவகாரத்தில் ரூ.2 கோடி வரையிலான கடனுக்கு வட்டிக்கு வட்டியில்லை-சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மத்திய அரசு பிரமாணப்பத்திரம் தாக்கல் + "||" + Only Solution": Centre To Waive Interest On Loans Up to ₹ 2 Crore

வங்கி மாதத் தவணை விவகாரத்தில் ரூ.2 கோடி வரையிலான கடனுக்கு வட்டிக்கு வட்டியில்லை-சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மத்திய அரசு பிரமாணப்பத்திரம் தாக்கல்