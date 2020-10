தேசிய செய்திகள்

ஹத்ராஸ் சம்பவத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மேற்கு வங்க முதல்-மந்திரி மம்தா பானர்ஜி பேரணி + "||" + West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee participates in the protest march being held from Birla Planetarium to Gandhi Murti in Kolkata over Hathras incident.

ஹத்ராஸ் சம்பவத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மேற்கு வங்க முதல்-மந்திரி மம்தா பானர்ஜி பேரணி