தேசிய செய்திகள்

மணாலி-லே இடையேயான பயண நேரத்தை 5 மணி நேரம் குறைக்கும் அடல் சுரங்கப்பாதை + "||" + Atal tunnel to reduce travel time between Manali-Leh by 5 hours

மணாலி-லே இடையேயான பயண நேரத்தை 5 மணி நேரம் குறைக்கும் அடல் சுரங்கப்பாதை