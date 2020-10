தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேசத்தில் கற்பழித்து கொல்லப்பட்ட இளம்பெண்ணின் குடும்பத்தினரை சந்தித்து ராகுல், பிரியங்கா ஆறுதல் + "||" + Rahul and Priyanka offer condolences to the family of a girl who was raped and killed in UP

உத்தரபிரதேசத்தில் கற்பழித்து கொல்லப்பட்ட இளம்பெண்ணின் குடும்பத்தினரை சந்தித்து ராகுல், பிரியங்கா ஆறுதல்