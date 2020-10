தேசிய செய்திகள்

நாட்டில் சர்வாதிகாரம் நடக்கிறது; ‘தாழ்த்தப்பட்டோர் அதிகளவில் சித்ரவதைக்கு ஆளாகிறார்கள்’: மம்தா ஆவேசம் + "||" + Dictatorship is happening in the country; ‘The downtrodden are increasingly being tortured’: Mamta furious

நாட்டில் சர்வாதிகாரம் நடக்கிறது; ‘தாழ்த்தப்பட்டோர் அதிகளவில் சித்ரவதைக்கு ஆளாகிறார்கள்’: மம்தா ஆவேசம்