உலக செய்திகள்

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பின் தற்போதைய நிலை என்ன? மருத்துவர்கள் வெளியிட்ட தகவல் + "||" + Trump Doing "Very Well" In Hospital, But Next 48 Hours Critical: Report

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பின் தற்போதைய நிலை என்ன? மருத்துவர்கள் வெளியிட்ட தகவல்