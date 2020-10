உலக செய்திகள்

எந்த நாட்டிலும் உள்ள கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் அமெரிக்காவில் குடியேற தடை + "||" + Communist Party Members From Any Foreign Country Will Be Ineligible To Immigrate To US: Trump Administration

எந்த நாட்டிலும் உள்ள கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் அமெரிக்காவில் குடியேற தடை