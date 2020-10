தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தின் நற்பெயரை கெடுக்க மத்திய அரசு சதி செய்தது அம்பலம் - காங்கிரஸ் கட்சி குற்றச்சாட்டு + "||" + To tarnish the reputation of the Marathas The conspiracy of the Central Government was exposed Congress party indictment

மராட்டியத்தின் நற்பெயரை கெடுக்க மத்திய அரசு சதி செய்தது அம்பலம் - காங்கிரஸ் கட்சி குற்றச்சாட்டு