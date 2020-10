உலக செய்திகள்

இலங்கையில் மீண்டும் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு- இரண்டு நகரங்களில் காலவரையற்ற ஊரடங்கு + "||" + 2 Sri Lankan Towns Under Indefinite Curfew After New Covid Case Detection

